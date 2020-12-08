

الأمم المتحدة 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس

أفادت منظمة اليونيسف بارتفاع عدد الأطفال المتأثرين بإغلاق المدارس بسبب فيروس

وأشارت المنظمة، في بيان لها اليوم، إلى أن شهر أكتوبر شهد انخفاضا في عدد تلاميذ المدارس المتأثرين بإغلاق المدارس بمقدار ثلاث مرات تقريبا.

وأوضحت المنظمة، أن ملايين الأطفال ما زالوا خارج الفصول الدراسية منذ أكثر من تسعة أشهر، والعديد منهم يعيشون مجددا هذه الاضطرابات، معربة عن خشيتها من إغلاق العديد من المدارس أبوابها بدون مبرر، وبدون التركيز، بشكل كاف، على اتخاذ الخطوات اللازمة لجعل المدارس آمنة من فيروس كورونا.

// انتهى //

19:49ت م

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الأمم المتحدة 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسأفادت منظمة اليونيسف بارتفاع عدد الأطفال المتأثرين بإغلاق المدارس بسبب فيروس كورونا بنسبة 38 % في نوفمبر، مما أثر بشكل كبير على التقدم المحرز في عملية التعلم ورفاه 90 مليون طالب إضافي على مستوى العالم.وأشارت المنظمة، في بيان لها اليوم، إلى أن شهر أكتوبر شهد انخفاضا في عدد تلاميذ المدارس المتأثرين بإغلاق المدارس بمقدار ثلاث مرات تقريبا.وأوضحت المنظمة، أن ملايين الأطفال ما زالوا خارج الفصول الدراسية منذ أكثر من تسعة أشهر، والعديد منهم يعيشون مجددا هذه الاضطرابات، معربة عن خشيتها من إغلاق العديد من المدارس أبوابها بدون مبرر، وبدون التركيز، بشكل كاف، على اتخاذ الخطوات اللازمة لجعل المدارس آمنة من فيروس كورونا.// انتهى //19:49ت م0175

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اليونيسف تحذر من استمرار الآثار الضارة لجائحة كوفيد-19 على تعليم ورفاه الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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