السعودية اليوم / أمانة الشرقية تستنفر جهودها لنزح مياه الأمطار بالنعيرية



الدمام 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس

أوضحت أمانة المنطقة الشرقية بأن محافظة النعيرية شهدت منذ منتصف مساء الخميس الماضي ، وحتى فجر الأحد هطول أمطار غزيرة لم تشهدها المحافظة منذ حوالي 30 عامًا ، تركزت في بعض الأحياء الداخلية في المحافظة، مما نتج عنه تجمعات مياه كبيرة في الشوارع الرئيسية المنخفضة في المحافظة.

وبين المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان أن محافظة النعيرية شهدت موجة مطرية قوية، حيث تجاوز معدل هطول الأمطار عن الحالات المطرية المعتادة بثلاثة أضعاف، وقد بلغت كمية الأمطار حسب القراءات الإرشادية بالأمانة في حدود 89 ملم، وأن أكثر المناطق التي تجمع فيها مياه الأمطار هو طريق الملك عبد العزيز مع طريق الملك عبد الله والذي يعد من المناطق المنخفضة ونقطة تجمع لأحياء الفيصلية والمحمدية والعزيزية والصناعية وتتركز فيه خطوط تصريف مياه الأمطار وتخفيض المياه الجوفية، ونظرا لغزارة الأمطار خلال تلك الفترة ارتفاع منسوب المياه بمعدل دائرة نصف قطرها ٢٥٠ متراً ، إضافة إلى وجود 4 نقاط تجمع لمياه الأمطار بمداخل المحافظة والأحياء الداخلية، نتج عنه غمر مولدات محطات تصريف مياه الأمطار والمضخات المساندة بالشارع، إضافة الى انقطاع التيار الكهربائي وتوقفها عن العمل نتيجة لوجودها في المنطقة المنخفضة المغمورة بالمياه .

ولفت النظر إلى أن الأمانة قامت بتفعيل خطة الطوارئ والأزمات وإرسال فرق التدخل السريع، وإحضار مولدات كهربائية لتشغيل محطة تصريف مياه الأمطار بالموقع، ونزول الفرق الميدانية للموقع لإعادة تصريف المياه في الموقع المغمور بالمياه، هذا بالإضافة إلى توفير مضخات متنقلة ذات قدرة عالية لتصريف مياه الأمطار، حيث تصل قدرتها في ضخ المياه إلى 3000 متر مكعب في الساعة، هذا بالإضافة إلى استنفار بلدية النعيرية بكامل معداتها وآلياتها وطواقمها الفنية .

وأكد المتحدث الرسمي بأنه نتيجة لهذه الجهود انتهى 80% من نزح المياه، ويُستكمل تصريف باقي المياه، لتبدأ بعدها فرق النظافة لتنظيف جميع المواقع التي شهدت غمرا للمياه بسبب غزارة الأمطار، هذا بالإضافة الى أعمال الصيانة لبعض التلفيات في المواقع التي تضررت نتيجة لهذه الأمطار.

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18:50ت م

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