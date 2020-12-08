

مكة المكرمة 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس

تشارك الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في ملتقى مكة الثقافي الخامس "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي")، بــ15 مبادرة رقمية متنوعة تخدم قاصدي الحرمين الشريفين، بتوجيه وإشراف مباشر من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وتضمنت مبادرات الرئاسة العامة مشاركة تعليمية من خلال: (مشروع التعليم الإلكتروني بمعهد الحرم المكي، وإنشاء تطبيق للهواتف الذكية لمنصة معهد الحرم المكي)، ويشارك العنصر النسائي بالرئاسة العامة عبر مبادرة (نُجيبك).

كما أولت الرئاسة المبادرات التقنية والإعلامية اهتمامًا عبر مبادرات تراعي هذا الجانب وهي: (مسابقة بادر التقنية، والوقاية الرقمية، وتطوير المهارات الرقمية، والمطبوعات الرقمية وإعداد محتويات الشاشات وتصميمها ونشرها، والمحتوى الإعلامي، والمكتبة الإلكترونية لصور وأفلام وتسجيلات الحرمين، وبث الدروس العلمية اليومية عبر منصة منارة الحرمين، ومنصة المشاركة المجتمعية الرقمية للحرمين الشريفين).

وتهدف النسخة الخامسة للملتقى الذي دشنه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مطلع شهر أكتوبر الماضي إلى تعزيز الاستفادة من التطورات الحديثة في الاتصالات وتقنيات المعلومات، وبناء التواصل الإيجابي وإثراء المحتوى في الوسائط الرقمية، ودعم استخدام الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لتطبيقات تعزز "مكة الذكية"، وتفعيل دور الجامعات والجهات ذات العلاقة لإكساب المهارات الرقمية الحديثة، وأتمتة العمل لربط الجهات الحكومية بالمنطقة مع الإمارة إلكترونيا.

// انتهى //

18:50ت م

0156





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شؤون الحرمين تشارك بـ(١٥) مبادرة تقنية ضمن ملتقى مكة الثقافي الخامس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.