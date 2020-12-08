السعودية اليوم/ أمين منطقة المدينة المنورة يوقع عقداً استثمارياً لإنشاء وتشغيل مدارس للبنين والبنات



المدينة المنورة 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس

وقّع معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي اليوم، عقداً استثمارياً لإنشاء وتشغيل مجمع مدارس للبنين والبنات مع مجموعة مدارس دار جنى العالمية والمزمع تنفيذها على مساحة تبلغ 47,781 متراً مربعا وبطاقة استيعابية تصل إلى 6000 طالب وطالبة.

ويشمل العقد الاستثماري إقامة مشروع في حي عُروة ، وسيتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى خلال شهر سبتمبر المُقبل 2021م.

ويقدم المشروع خدمات وبرامج تعليمية مميزة للبنين والبنات في بيئة تعليمية جاذبة تحرص على التحسين المستمر في جودة التعليم عن طريق تحديث الهيكل الداخلي للوسائل التعليمية بما يلائم متطلبات تقنية المعلومات من معدات ووسائل حديثة تتلائم مع البيئة التعليميّة المتميزة في إثراء المحتوى العلمي والتقني والتحديث المستمر لمواكبة التطّور والاهتمام بالأنشطة غير الصفية المتنوعة والتي تشمل البرامج الاجتماعية والثقافية والترفيهية والإبداعية، ويتضمن المشروع فصولاً دراسية ومكتبات ومعامل مجهزة على أعلى مستويات التقنيات التعليمية.

وتسعى أمانة منطقة المدينة المنورة خلال المرحلة المقبلة إلى استقطاب الاستثمارات التعليمية المتميزة والتي تسهم في رفع مستوى جودة الحياة في المدينة المنورة وتوفر المزيد من فرص العمل الجديدة بالشراكة مع الشركاء في الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة وتقدم هذه الاستثمارات الجديدة خيارات تعليمية متعددة ذات مستويات عالية في مجال التعليم الأهلي في المنطقة ويرفع معدلات التنافسية للقيمة التعليمية ومخرجات جميع المراحل والرسوم الدراسية بين المؤسسات المتخصصة في هذا المجال.

//انتهى//

18:42ت م

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