السعودية اليوم / انطلاق أعمال وحدة جامعة الملك خالد لخدمة المجتمع بتهامة قحطان



أبها 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس

أطلقت جامعة الملك خالد ممثلة في وحدة خدمة المجتمع بتهامة قحطان التابعة لكلية العلوم والآداب بسراة عبيدة اليوم، أولى نشاطاتها من خلال لقاء علمي بعنوان "السلم المجتمعي.. الماهية والأثر"، وذلك بالتعاون مع إدارة تعليم سراة عبيدة في مركز وادي الحيا.

وناقش المشاركون خلال اللقاء عدداً من الأوراق حول السلم المجتمعي منها ورقة لأمين لجنة إرساء السلم المجتمعي في إمارة منطقة عسير الدكتور عبدالعزيز بن سعيد الهاجري قدم فيها نبذة عن ماهية اللجنة وعملها وأهدافها لخدمة المجتمع وتعزيز التعاون بين أفراده.

كما تناول أستاذ أصول الفقه في كلية الشريعة وأصول الدين بالجامعة الدكتور سعيد بن متعب كردم خلال حديثه في محور السلم الاجتماعي مقاصده في الشرع الإسلامي مستدلا ببعض ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية حول أهمية اجتماع الكلمة وتكاتف المجتمع، كذلك تحدث أستاذ المناهج في كلية التربية الدكتور عبدالله آل كاسي عن مظاهر السلم المجتمعي من ناحية السلوكيات التربوية ودور التربية في تحقيق ذلك .

// انتهى //

18:06ت م

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