السعودية اليوم / اتفاقية تعاون بين "كاوست" و "لين لخدمات الأعمال" لتعزيز الرعاية الصحية الرقمية في المملكة



جدة 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس

أبرمت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، اتفاقية التعاون مع شركة لين لخدمات الأعمال -الذراع الرقمي للقطاع الصحي في المملكة-، لمواصلة أنشطة البحث والتطوير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات ، بهدف تحقيق نظام بيئي "صحي ذكي.

وأوضح نائب الرئيس للابتكار والتنمية الاقتصادية في كاوست كيفن كولين، أن الجائحة أسهمت في دفع الابتكار قُدماً في ميدان الرعاية الصحية ليصل إلى صدارة الأجندة العالمية, مبيناً أن الشراكة مع "لين" مثال ساطع عن تسخير قوة وخبرة الحوسبة المتقدمة في كاوست لمعالجة الحجم الهائل من بيانات الرعاية الصحية.

من جهته قال مدير الأبحاث والتطوير في لين لخدمات الأعمال عبدالله الزير: "لقد أتاحت لنا كاوست فرصة الوصول إلى فريقها المميز وإلى وحاسوبها العملاق "شاهين"، وهذا ما مكّننا من تزويد قطاع الرعاية الصحية بمعلومات ثاقبة ودقيقة لوضعها في خدمة صنع قرار واعٍ مستنير، ولجعل المملكة مكاناً أكثر أماناً للعيش خلال هذه الجائحة".

وتتفق الجهتان في العديد من أهدافهما وغاياتهما، حيث ستتمكن "لين" من الاستفادة من أبحاث كاوست في ميدان البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وتحسين هذه الحلول لإحداث تأثيرات ملحوظة في قطاع الرعاية الصحية في المملكة.

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17:56ت م

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