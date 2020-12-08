السعودية اليوم / حملة عالمية لمساعدة 100 مليون شخص على الإقلاع عن التدخين



جنيف 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس

أطلقت منظمة الصحة العالمية اليوم حملة تستمر لمدة عام لمساعدة مئة مليون شخص على الإقلاع عن التدخين ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن تعاطي التبغ، حيث أطلقت مع بداية الحملة تطبيقا على واتساب وعليه 100 سبب للإقلاع عن التدخين .

وأشارت المنظمة في بيان لها أن وباء كوفيد 19 أدى إلى إعلان الملايين من المدخنين عن رغبتهم في الإقلاع عن التدخين ، وأن الحملة ستدعم 100 مليون شخص خلال محاولتهم، داعية الدول إلى اتباع سياسات حازمة للإقلاع عن التدخين وزيادة الوعي بأساليب صناعة التبغ وخلق بيئات أكثر صحة تساعد على الإقلاع .

وستقوم المنظمة بإنشاء مجتمعات رقمية حيث يمكن للراغبين في الإقلاع عن التدخين الحصول على الدعم الاجتماعي مع التركيز على الدول ذات الأعداد الأكبر للمدخنين .

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17:54ت م

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