السعودية | رئيس الوزراء بجمهورية السودان يستقبل سمو وزير الخارجية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء بجمهورية السودان يستقبل سمو وزير الخارجية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 6:00 مساءً, 8 ديسمبر 2020 م المناطق - واس استقبل دولة رئيس الوزراء بجمهورية السودان الشقيقة الدكتور عبدالله حمدوك، صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن فرحان وزير الخارجية، الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية إلى السودان.

ونقل سموه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لدولته.

واستعرض الجانبان خلال الاستقبال، العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، كما بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

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