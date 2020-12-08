شكرا لقرائتكم خبر عن مباشرة 59 بلاغا إسعافيا بالحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل

باشرت الفرق الإسعافية في الحرم المكي الشريف ٥٩ بلاغًا إسعافيًا في شهر نوفمبر المنصرم. وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان ، أن أغلب الحالات الإسعافية التي باشرتها الفرق في الحرم المكي الشريف كانت حالات أمراض مزمنة وحالات تنفسية مثل الربو وبعض الإصابات البسيطة والجروح القطعية والانزلاقات جراء الأمطار التي هطلت على العاصمة المقدسة وأن أغلب الحالات أسعفت في موقعها ونقلت بعض الحالات غلى مستشفى أجياد ومستوصفات الحرم المكي، ولله الحمد لم تسجل حالات معديه.

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