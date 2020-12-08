شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة سرقاتهم 360 ألف ريال .. سقوط عصابة " حظائر المواشي " والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة الرياض القبض على 4 أشخاص من مخالفي نظام الإقامة تورطوا بارتكاب عدد من جرائم السطو على حظائر المواشي وصَرّحَ مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على أربعة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السودانية (في العقد الثالث من العمر)، تورطوا بارتكاب عدد من جرائم السطو عل حظائر المواشي، والاعتداء على العمالة فيها، وسرقة (184) رأساً من الأغنام، تقدر قيمتها بحوالي (360,000) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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