شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم : جهود عظيمة وراء النتائج المتقدمة في "اختبارات التيمز" والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ : سعداء بما تحقق للمملكة من نتائج متقدمة في اختبارات التيمز للعلوم والرياضيات، مقارنة بنتائج دورة ٢٠١٥. وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي: جهود عظيمة بذلها زملائي المعلمون والمعلمات، وأبنائي الطلبة وأولياء أمورهم، فالجميع عمل بروح الفريق الواحد وكانوا عند مستوى المسؤولية، وسنعمل على تحقيق نتائج إيجابية في المستقبل.

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