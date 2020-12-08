شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة يستضيف فنان العرب.. غداً والان نبدء بالتفاصيل
وسيتحدث فنان العرب في البث المباشر عن تجربته الثرية في فضاء الأغنية السعودية، وسيستعرض جوانباً مهمة من مسيرته الفنية التي امتدت لستة عقود، إلى جانب الإجابة عن أسئلة الجمهور.
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يستضيفها حساب سمو وزير الثقافة في موقع "انستغرام" تحت مسمى "ضيف بدر"، والتي يتحدث فيها مبدعون من مختلف القطاعات الثقافية في أمسيات ثقافية تتناول شؤونا إبداعية متنوعة.
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