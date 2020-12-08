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2020-12-08 جامعة طيبة تعتمد آلية الاختبارات النهائية عن بعد في كافة فروع الجامعة ولكل البرامج التعليمية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت جامعة طيبة اعتماد آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ عن بعد في كافة فروع الجامعة لكافة البرامج التعليمية. وقالت الجامعة إن هذا القرار يأتي حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، ويشمل مرحلة البكالوريوس والدبلوم والماجستير والدكتوراه، ويستثنى من ذلك المقررات العملية والتدريبية والتي تشترط حضور الطلاب والطالبات.



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