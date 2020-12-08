80 شابًا في حفر الباطن يتطوعون لنجدة المفقودين والعالقين

2020-12-08

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

جنّد 80 شابًا سعوديًا من فريق إنجاد التطوعي للبحث والإنقاذ في محافظة حفر الباطن همتهم لنجدة المفقودين وإنقاذ العالقين بعد هطول الأمطار في الأيام الماضية على المحافظة والمراكز التابعة لها.

وتعتبر مساعدة المواطنين والمقيمين المفقودين في الصحراء وتحرير المركبات المحتجزة في الرمال أو الطين من أبرز المهام التي يعمل عليها فريق إنجاد في محافظة حفر الباطن وبقية مناطق المملكة.

ويمتلك فريق إنجاد التطوعي المعتمد من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أسطولًا من سيارات الدفع الرباعي المجهزة بالإضافة إلى المعدات المتخصصة في عمليات إخراج المركبات، وبالإمكان استدعاؤهم في أي وقت.

ودعا مشرف فريق إنجاد بحفر الباطن ناصر الرخيص أهالي حفر الباطن لعدم الاقتراب من أماكن السيول لوجود دراكيل تحتها لا يمكن رؤيتها، ومن أراد التنزه يجب عليه تبليغ ذويه بمكان وجهته، بالإضافة إلى إرسال موقعه عندما تتعلق مركبته ليسهل على الفريق سرعة الوصول إليه.

