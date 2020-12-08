، 5 أسباب تجعل من أحدث هواتف هواوي الأفضل بأداء غير مسبوق للجيل الخامس ،

محمد بن مسعود - الدمام - هاتف بتصميم استثنائي متوفر الآن في المملكة العربية السعودية

لم يتم الإشادة بأحدث هواتف هواوي الرائدة HUAWEI Mate 40 Pro لأدائه الفائق لشبكة الجيل الخامس 5G فقط، والذي يكمله مجموعة شرائح HUAWEI Kirin 9000 5G الأفضل من نوعها من هواوي. ولكن لأن الهاتف الرائد يأتي أيضًا بتصميم Space Ring المستقبلي، وتصوير فيديو استثنائي، وأسرع حلول تقنية الشحن السريع HUAWEI SuperCharge، وبطارية طويلة الأمد، وتفاعلات مبتكرة وذكية، وبالطبع ميزات خصوصية وأمان قوية.

عندما تسمع "أول مجموعة شرائح 5nm 5G في العالم"، ربما تسأل نفسك، ما مدى فعالية هذه الشرائح؟ حسنًا، يأتي هاتف HUAWEI Mate 40 Pro مزودًا بمجموعة شرائح HUAWEI Kirin 9000، وهي ليست أقوى وذات كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة من سابقتها، ولكنها تضمن أيضًا تجربة مؤثرة وعالية السرعة لجميع عمليات البث والتنزيل والألعاب والتحميل عبر الإنترنت التي يمكن إجراؤها بسلاسة مرة واحدة وأثناء التنقل! من حيث التصميم، يستمر هاتف HUAWEI Mate 40 Pro في تركيز سلسلة HUAWEI Mate على التصميمات المتميزة. في الخلف، يأتي الهاتف الرائد بتصميم Space Ring المستقبلي الذي يذكرنا بالبوابات النجمية في أفلام الخيال العلمي. في المقدمة، يأتي هاتف HUAWEI Mate 40 Pro مزودًا بشاشة HUAWEI Horizon Display التي تبلغ 88 درجة والتي توفر مساحة عرض أوسع وتجربة بصرية غامرة لمكالمات الفيديو والأفلام والألعاب وما إلى ذلك، كما يتميز الهاتف بأزرار مستوى الصوت ملموسة وافتراضية لراحتك. أخيرًا، هاتف HUAWEI Mate 40 Pro مقاوم للماء والغبار بتصنيف IP68. متوفر باللونين الأسود والأبيض، بالإضافة إلى Mystic Silver.

وتم تصميم نظام الكاميرا Ultra Vision Cine Camera في هاتف HUAWEI Mate 40 Pro مع Leica لتوفير أفضل حل ممكن للكاميرا. تتكون كاميرا Ultra Vision Cine من كاميرتين سينمائيتين في الأمام والخلف تدعمان لقطات سينمائية بزاوية 100 درجة، بالإضافة إلى كاميرا Super Sensing بعدسة عريضة جداً وكاميرا بعدسة سينمائية بعدسة عريضة جداً وكاميرا Periscope Telephoto ومستشعر ليزر. بالإضافة إلى ذلك، مع ميزات مثل XD Fusion HDR Video، Steady Shot، Dual-View Video، لقطة تتبع، تركيز صوتي، تكبير صوتي والمزيد - يمكنك ضمان تسجيل لحظات لا تنسى في أي وقت وفي أي مكان! في المقدمة، يتميز هاتف HUAWEI Mate 40 Pro بكاميرا سيلفي فائقة الوضوح. وهي أداة مدونة الفيديو المثالية. يمكنك أيضًا تنشيط مدونات الفيديو الخاصة بك من خلال تسجيل الفيديو بالحركة البطيئة جداً، والتي تقوم بتسجيل المقاطع بسرعة 240 إطارًا في الثانية.

ويتمتع هاتف HUAWEI Mate 40 Pro ببطارية تدوم طويلاً تبلغ 4400 مللي أمبير في الساعة (القيمة النموذجية)، والتي يمكن أن تدوم طوال اليوم دون أن تنفذ منك. علاوة على ذلك، يتم تغذية هذه البطارية الضخمة بسرعة مع شاحن سلكي HUAWEI Wired SuperCharge بقدرة 66 واط وشحن لاسلكي HUAWEI Wireless SuperCharge بقدرة 55 واط. يضمن حل الشحن السريع الذكي هذا عدم المساس بصحة البطارية وطول عمرها.

ويأتي هاتف HUAWEI Mate 4o Pro مزودًا بواجهة المستخدم EMUI 11 التي توفر تجربة مستخدم محسنة عبر، مثل التحكم الذكي بالإيماءات، والذي يسمح بالتحكم الكامل بدون استخدام اليدين. ما عليك سوى تحريك يدك فوق الهاتف لتنشيطه أو التنقل في هاتفك عن طريق التمرير إلى اليسار واليمين ولأعلى ولأسفل. هناك أيضًا إيماءة ضغط الهواء للرد على المكالمات. يمكن تفعيل ميزة Eyes on Display الجديدة كليًا على هاتف HUAWEI Mate 40 Pro بلمحة، مع شاشات تفاعلية قابلة للتخصيص بالكامل تستضيف جميع المعلومات التي تحتاجها من هاتفك. إليك خدعة: التحسينات التي تم إجراؤها على ميزة "Multi-Screen Collaboration" تجعل هاتفك الذكي أقرب إلى حاسوبك الشخصي. أصبح تعدد المهام الآن أفضل، مع دعم ما يصل إلى ثلاث تطبيقات نشطة متزامنة، لذلك لن تضطر إلى التنقل بين الشاشات للوصول إلى تطبيقات مختلفة.

واستنادًا إلى بيئة التنفيذ الموثوقة (TEE)، يدعم هاتفHUAWEI Mate 40 Pro أمان الجهاز في الجوانب التي تنطبق على سيناريوهات الاستخدام المختلفة. تضمن ميزات الأمان المطبقة أنه يمكنك فقط الوصول إلى بياناتك، التي توفر لك حماية شاملة. المصادقة ثنائية المقاييس بما في ذلك 3D Face Unlock وتتميز بقارئ بصمات الأصابع على الشاشة بما في ذلك تمكين التحديد السريع والآمن.

لتتمتع بالمجموعة الكبيرة من تطبيقات الأجهزة المحمولة، يأتي هاتف HUAWEI Mate 40 Pro مثبتًا مسبقًا بمتجر HUAWEI App Gallery - متجر التطبيقات الرسمي من هواوي مع قائمة التطبيقات المتزايدة باستمرار، حيث يمكنك ببساطة تصفح وتنزيل التطبيقات التي تحتاجها. يمكنك أيضاً استخدام Petal Search، توفر أداة البحث لمستخدمي أجهزة هواوي بوابة مفتوحة لمليون تطبيق. يمكنك أيضًا تنزيل الأخبار والأفلام والصور وغير ذلك الكثير مباشرةً من شاشتك الرئيسية، التي توفر لك طريقة أكثر ملاءمة وتوفر لك الوقت في النهاية.

وأصبح هاتف HUAWEI Mate 40 Pro متوفرًا الآن في المملكة العربية السعودية بسعر 4,099 ريالًا مع هدايا قيمة تشمل مزايا عضوية هواوي لكبار الشخصيات VIP (تشمل مساحة تخزين 50GB لمدة سنة على سحابة هواوي، 3 أشهر مجانية في HUAWEI Video، 6 أشهر مجانية في HUAWEI Music)، وزيارة واحدة من راحة مقدمة من سماسكو، رصيد بقيمة 100 ريال مقدم من تطبيق طلبات وسنة اشتراك بتطبيق Starzplay (العرض سارٍ حتى 15 ديسمبر). يمكنك الشراء من متجر "هواوي" الرسمي في الرياض بارك ومتجر "هواوي" الإلكتروني، بالإضافة إلى العديد من تجار التجزئة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة HUAWEI Mate 40 Pro -HUAWEI Store (KSA) HUAWEI Mate 40 Pro – متجر هواوي السعودية.

هواتف هواوي HUAWEI Mate 40 Pro