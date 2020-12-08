محمد بن مسعود - الدمام - بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات الأمريكية انطلقت مناورات التمرين المشترك مخالب الصقر 2 (2020) بين القوات البرية الملكية السعودية وبمشاركة القوات الأمريكية الصديقة بالمنطقة الشمالية الغربية. وقد واصلت اليوم مناورات التمرين التي تأتي امتداداً للتمارين المشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها من القوات الأمريكية تهدف إلى تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية.مناورات التمرين المشترك مخالب الصقر انطلاق مناورات التمرين المشترك مخالب الصقر 2 (2020) وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-12-08 انطلقت مناورات التمرين المشترك مخالب الصقر 2 (2020) بين القوات البرية الملكية السعودية وبمشاركة القوات الأمريكية الصديقة بالمنطقة الشمالية الغربية. وقد واصلت اليوم مناورات التمرين التي تأتي امتداداً للتمارين المشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها من القوات الأمريكية تهدف إلى تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية. 08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442 06:00 PM بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات الأمريكية بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات الأمريكية انطلقت مناورات التمرين المشترك مخالب الصقر 2 (2020) بين القوات البرية الملكية السعودية وبمشاركة القوات الأمريكية الصديقة بالمنطقة الشمالية الغربية. وقد واصلت اليوم مناورات التمرين التي تأتي امتداداً للتمارين المشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها من القوات الأمريكية تهدف إلى تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية. ، انطلاق مناورات التمرين المشترك مخالب الصقر 2 (2020) ،

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