«طقس الأربعاء»: أجواء مناخية مستقرة على معظم مناطق السعودية

سماء غائمة على المرتفعات الجنوبية الغربية..
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن طقس غدٍ الأربعاء، طقسًا مستقرًّا على معظم مناطق المملكة في حين تكون سماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال وشرق المملكة.
ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 – 42 كم/ ساعة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج، فيما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14 – 38 كم/ ساعة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين وحالة البحر «متوسط الموج»، وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء في المملكة:
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الأرصاد: الطقس مستقر اليوم الثلاثاء على معظم مناطق المملكة
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