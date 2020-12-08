خدمات «التقاعد» الإلكترونية.. المؤسسة توضح حصيلة المستفيدين

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد بإحصاءاتها الشهرية عن إنجاز أكثر من 35 ألف معاملة إلكترونيًا، وتسجيل أكثر من 10 آلاف مسجل جديد إلى بوابة الخدمات الإلكترونية، ورصد نصف مليون زائر خلال الشهر.

ووفق «التقاعد»، تمَّ إصدار أكثر من 100 ألف تعريفًا بالمعاش، وأكثر من 40 ألف بطاقة تقاعدية إلكترونية بإقبال ملحوظ، كما بلغ عدد مرات التحميل الجديدة لتطبيق المؤسسة خلال شهر نوفمبر أكثر من 40 ألف تحميلًا جديدًا بزيادة تجاوزت ال100% عن الشهر الماضي، وتلقت المؤسسة عبر مركز الاتصال الخاص بالعناية بالعملاء خلال الفترة ذاتها أكثر من 31 ألف مكالمة إضافة إلى ما يرد من رسائل وطلبات واستفسارات مستمرة عبر حساب العناية بالعملاء في تويتر.

كما كشفت المؤسسة عن إجمالي مصروفات المعاشات التقاعدية لشهر نوفمبر الماضي والتي بلغت أكثر 6 مليارات وتسعمائة مليون ريال، تمثل المعاشات التقاعدية لحوالي مليون ومائتي ألف ما بين متقاعد ومستفيد، وتواصل جهودها نحو تطوير بنيتها الرقمية والتي حققت نجاحًا ملموسًا، وأثبتت كفاءتها منذ بدء الجائحة والتحول الرقمي الذي وجهت به الدولة مما انعكس أثره إيجابًا على المرونة العالية التي يتم من خلالها تنفيذ الخدمات الإلكترونية، وسهولة الإجراءات المتعلقة بها، وتوسيع منصاتها وقنوات المختلفة، سواءً فيما يتعلق منها بالبوابة الإلكترونية للمؤسسة أو تطبيق الأجهزة الذكية أو خدمة العملاء على تويتر ومركز الاتصال.

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