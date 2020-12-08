«شوؤن الحرمين» تدشن جهازًا خاصًا بالتعقيم ومكافحة الأوبئة

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بحضور فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، جهاز (بايوكير موديل راد الف) الخاص بالتعقيم ومكافحة الأوبئة والأمراض في رحاب المسجد الحرام.

ويعد الجهاز الأول على مستوى المملكة والذي وفّرته الرئاسة العامة ضمن منظومة الأجهزة والتقنيات المخصصة في تنقية الهواء والتعقيم، لبذل الجهود التي تسهم في الوقاية من فيروس كورونا والأمراض.

وشدد الرئيس العام على أهمية العمل المتواصل، وعقد الشراكات مع الجهات ذات العلاقة لتوفير أفضل الخدمات والتقنيات ببيت الله الحرام، وذلك بما يتماشى مع توجهات ولاة الأمر -حفظهم الله- في خدمة ضيوف الرحمن، وبيّن أن الرئاسة العامة تسخر كافة الإمكانيات والموارد المالية والتقنية والبشرية والتي تهدف من خلالها إلى التيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن لأداء عباداتهم في أمن وأمان، وبكلّ يسر وسهولة، وبين أن الرئاسة تسعى بصورة مستمرة وحثيثة لمواكبة التقنيات والتكنولوجيات الحديثة، والتي ترفع من مستوى أداء العاملين الميدانيين في بيت الله الحرم، مما ينعكس على جودة الخدمات وتحقيق أعلى النتائج الملموسة من استخدامها وقياس مدى تحقيق الأهداف المنشودة على إثرها.

وختم السديس حديثه طالبًا من الله -عز وجل- أن يحفظ هذا الوطن الغالي وقيادته الرشيدة.

ويستخدم الجهاز في تعقيم مساحات واسعة، وذلك عبر نشر الرذاذ في الهواء، كما يمكن استخدامه في الأماكن المغلقة، كما يمتاز الجهاز بسهولة الحركة والتنقل، عبر قيام شخص بدفعه وتوجيهه إلى المكان المراد تعقيمه.

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