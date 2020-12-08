وزير إماراتي: نثمن جهود السعودية في تعزيز استقرار المنطقة

ثمّن وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية أنور قرقاش، المساعي السعودية والجهود الكويتية، من أجل المحافظة على استقرار منطقة الخليج، مشيرًا إلى أن علاقة مصر بدول المنقطة ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي.

وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تثمن الإمارات جهود الكويت الشقيقة والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي، وتدعم المساعي السعودية الخيّرة وبالنيابة عن الدول الأربع».

وأضاف: «وتؤكد على أن علاقات مجلس التعاون مع مصر الشقيقة ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي واستقرار المنطقة، وتتطلع إلى قمة خليجية ناجحة».

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