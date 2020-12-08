«حصيلة رسمية» تكشف إصابات كورونا بمناطق السعودية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 193 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، منها 53 حالة بمنطقة الرياض و36 حالة بمكة المكرمة و28 حالة بالمدينة المنورة.

وسجّلت منطقة عسير 11، وتبوك 7، والحدود الشمالية 6، والباحة 5، وسجلت نجران وجازان 4 حالات لكل منهما، وتمّ تسجيل 3 حالات في كل من منطقتي حائل والجوف، وأشارت الوزارة إلى أنَّ إجمالي عدد الإصابات بلغ 359115 حالة، وتم تسجيل 12 وفاة جديدة و246 حالة تعافٍ.

ودأبت وزارة الصحة على دعوة الجميع للحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت الوزارة التوصية لكل مَن لديه أعراض بالتوجُّه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز تأكد وحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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