الصحة أعلنت تعافي 246 شخصًا..
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 359115 حالة.
وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 246 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 349414 حالة.
كما تم تسجيل 12 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 5989 حالة.
اقرأ أيضًا:
الصحة: 3 نصائح لمصابي «كورونا» عند الشعور بضيق التنفس
«الصحة» توضح طريقة تنظيف وتعقيم المنزل بعد التعافي من كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا في السعودية.. 193 إصابة جديدة و12 وفاة خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.