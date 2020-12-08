السعودية اليوم / انطلاق مناورات التمرين المشترك مخالب الصقر 2 (2020) بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات الأمريكية



الرياض 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس

انطلقت مناوارت التمرين المشترك مخالب الصقر 2 ( 2020) بين القوات البرية الملكية

كما واصلت اليوم مناورات التمرين التي تأتي امتداداً للتمارين المشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها من القوات الأمريكية تهدف إلى تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية.

// انتهى //

17:37ت م

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الرياض 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسانطلقت مناوارت التمرين المشترك مخالب الصقر 2 ( 2020) بين القوات البرية الملكية السعودية وبمشاركة القوات الأمريكية الصديقة بالمنطقة الشمالية الغربية.كما واصلت اليوم مناورات التمرين التي تأتي امتداداً للتمارين المشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها من القوات الأمريكية تهدف إلى تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية.// انتهى //17:37ت م0131

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