السعودية اليوم/ محافظ الخفجي يُطلق مبادرة (ألوان وأشكال) بالواجهة البحرية



الدمام 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس

أطلق محافظ محافظة الخفجي محمد بن سلطان الهزاع، أمس، مبادرة (ألوان وأشكال) التي تنفذها بلدية المحافظة بالواجهة البحرية، وذلك ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأكد الهزاع، على أهمية تفعيل دور الشراكة المجتمعية والمبادرات لما فيها من أثر ثقافي وتوعوي على المجتمع، التي تصب في صالح المواطن وإدراك الفرد بضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة وعدم العبث بها.

من جانبه، أوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد الحميداني، أن هذه المبادرة تضمنت عددًا من الفعاليات منها طلاء المظلات بالواجهة البحرية لترسيخ ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة من العبث والكتابات المشوهة وضرورة المحافظة عليها وعدم العبث بها لتظل متنفساً وينعم بها الجميع، مؤكداً حرص البلدية على تنفيذ مثل هذه المبادرات لما لها من أثر إيجابي على المجتمع.

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17:14ت م

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