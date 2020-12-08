السعودية اليوم / السفير المجري لدى المملكة يزور مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور



الرياض 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس

زار سفير جمهورية المجر لدى المملكة بالاش شلماسي اليوم مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة والتي ينظمها نادي الصقور السعودي على أرض المهرجان بملهم شمال الرياض خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 12 ديسمبر الحالي.

وتعرف السفير المجري خلال جولته في مرافق المهرجان على طرق عمل اللجان المختلفة، واطلع على آلية التحكيم وأجهزة قياس السرعة والمسافة، وكيفية بدء احتساب الزمن ، كما تعرف على آلية السباق وتحديد المراكز، و زار الأجنحة المشاركة في المهرجان واستمع لشرح مفصل عنها.

وأبدى السفير المجري إعجابه الشديد بما شاهده والتعرف على هذا الإرث الثقافي المميز، مشيراً إلى أن فكرة عمل سباق للصقور في حد ذاتها فكرة رائعة إضافة لأن يكون سباقاً دولياً فهذا شئ ممتع ومثير للاهتمام يحسب لنادي الصقور السعودي.

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17:03ت م

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