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تراجع مبشّر في إصابات فيروس كورونا بالمملكة السعودية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية إلى 359115   حالة.

 

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بكورونا في المملكة إلى 5989 حالة.

 

وأكدت أنه تم تسجيل 246 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في المملكة، ليبلغ إجمالي التعافي من كورونا في المملكة إلى 349414 حالة.

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