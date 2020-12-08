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2020-12-08 المسروقات بلغت 360 ألف ريال.. عصابة سرقة المواشي في قبضة شرطة الرياض 4 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السودانية متابعات الخليج 365 - واس ألقت شرطة الرياض القبض على 4 أشخاص من مخالفي نظام الإقامة تورطوا بارتكاب عدد من جرائم السطو على حظائر المواشي. وصَرّحَ مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على أربعة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السودانية (في العقد الثالث من العمر)، تورطوا بارتكاب عدد من جرائم السطو عل حظائر المواشي، والاعتداء على العمالة فيها، وسرقة (184) رأساً من الأغنام، تقدر قيمتها بحوالي (360,000) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.



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