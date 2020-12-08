شاهد.. الدحول تشرب مياه الأمطار ولا ترتوي

2020-12-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر أستاذ المناخ في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند مقطع فيديو يوضح دخول المياه في الدحول، لافتًا إلى أنها تشرب المياه ولا ترتوي في إشارة إلى قدرتها على استيعاب مياه الأمطار.

وقال المسند : الدحول تشرب ولا تُروى، وهي أفضل آلية طبيعية لحصد وصيد الأمطار، وخزنها في متكونات جوفية أرضية، عوضًا عن تبخرها في الهواء.

والمعروف أن الدحل وهو فتحة طبيعية في الأرض، يمكن للإنسان الدخول منها والسير بطرق متعرجة ومنحدرة تضيق وتتسع وتصل غالبًا إلى مياه.

والدحل غير الكهف حيث إن الكهف نقب في جبل، أما الدحل فنقب في الأرض، وتنتشر الدحول في مناطق من الجزيرة العربية أشهرها دحول الصمان التي تضم دحل أبا الجرفان ودحل أبا السيقان ودحل أبا الضيان وغيرها من عشرات الدحول.

