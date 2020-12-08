، اللجنة التنفيذية لرالي حائل الدولي تستكمل استعداداتها ،

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أعلن رئيس اللجنة التنفيذية لرالي حائل تويوتا الدولي 2020، عبدالعزيز بن عبدالله السيف, استكمال اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية واللجان العاملة استعداداتها لتنظيم رالي حائل الحدث العالمي الرياضي, وذلك في بطولتي باجا الأولى والثانية التي تأتي ضمن مراحل بطولة العالم للراليات.
ونوّه بدعم ومتابعة أمير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل ونائبه.
وكشف أن رالي حائل 2020 يشهد هذا العام منافسة بين أبطال العالم للراليات والدرجات النارية بعد انضمامه لجولات بطولة العالم للراليات الباها، حيث سيكون على مسار صحراوي موزع على جولتين عالميتين الرابعة والخامسة.
وأوضح "السيف" أن الرالي سيسهم في تعزيز تشجيع البرامج السياحية والرياضية ويبرز مكانة الإرث التاريخي والسياحي لمنطقة حائل ومقوماتها الطبيعية، وكذلك تعزيز مكانة المملكة في المنافسة العالمية لاحتضان وتنظيم هذا النوع من الرياضة.رالي حائل تويوتا الدولي 2020
اللجنة التنفيذية لرالي حائل الدولي تستكمل استعداداتهاوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-12-08
أعلن رئيس اللجنة التنفيذية لرالي حائل تويوتا الدولي 2020، عبدالعزيز بن عبدالله السيف, استكمال اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية واللجان العاملة استعداداتها لتنظيم رالي حائل الحدث العالمي الرياضي, وذلك في بطولتي باجا الأولى والثانية التي تأتي ضمن مراحل بطولة العالم للراليات.
ونوّه بدعم ومتابعة أمير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل ونائبه.
وكشف أن رالي حائل 2020 يشهد هذا العام منافسة بين أبطال العالم للراليات والدرجات النارية بعد انضمامه لجولات بطولة العالم للراليات الباها، حيث سيكون على مسار صحراوي موزع على جولتين عالميتين الرابعة والخامسة.
وأوضح "السيف" أن الرالي سيسهم في تعزيز تشجيع البرامج السياحية والرياضية ويبرز مكانة الإرث التاريخي والسياحي لمنطقة حائل ومقوماتها الطبيعية، وكذلك تعزيز مكانة المملكة في المنافسة العالمية لاحتضان وتنظيم هذا النوع من الرياضة.
08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
03:44 PM
الحدث يساهم في تعزيز تشجيع البرامج السياحية والرياضية
أعلن رئيس اللجنة التنفيذية لرالي حائل تويوتا الدولي 2020، عبدالعزيز بن عبدالله السيف, استكمال اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية واللجان العاملة استعداداتها لتنظيم رالي حائل الحدث العالمي الرياضي, وذلك في بطولتي باجا الأولى والثانية التي تأتي ضمن مراحل بطولة العالم للراليات.
ونوّه بدعم ومتابعة أمير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل ونائبه.
وكشف أن رالي حائل 2020 يشهد هذا العام منافسة بين أبطال العالم للراليات والدرجات النارية بعد انضمامه لجولات بطولة العالم للراليات الباها، حيث سيكون على مسار صحراوي موزع على جولتين عالميتين الرابعة والخامسة.
وأوضح "السيف" أن الرالي سيسهم في تعزيز تشجيع البرامج السياحية والرياضية ويبرز مكانة الإرث التاريخي والسياحي لمنطقة حائل ومقوماتها الطبيعية، وكذلك تعزيز مكانة المملكة في المنافسة العالمية لاحتضان وتنظيم هذا النوع من الرياضة.
، اللجنة التنفيذية لرالي حائل الدولي تستكمل استعداداتها ،
المصدر : الخليج 365
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