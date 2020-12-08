«الجوازات»: تسجيل «خرج ولم يعد» للعمالة أصبح إلكترونيًا

حددت المديرية العامة للجوازات، آلية إسقاط العمالة التي خرجت ولم تعد من النظام بشكل إلكتروني دون الحاجة لمراجعة أحد مكاتبها.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، للتدوينات القصيرة أنه لم يعد هناك حاجة لمراجعة الجوازات لتسجيل وافد خرج ولم يعد.

وأكدت مديرية الجوازات أنه سيتم تسجيل عبارة خرج ولم يعد لأي وافد أصدر تأشيرة خروج وعودة بشكل آلي وذلك بعد مرور شهرين من تاريخ انتهاء التأشيرة.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المغردين على الحساب الرسمي للجوازات السعودية عبر «تويتر»: «عندي عمالة خرجت بتأشيرة خروج وعودة ولم تعد، ما هي الطريقة من أجل إسقاطهم من النظام؟».

وكانت الجوازات السعودية أوضحت أنه يمكن تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًّا بعد سداد الرسوم عبر خدمة «سداد» من خلال منصة «أبشر» أو «مقيم» لصاحب العمل.

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