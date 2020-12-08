«التعليم»: البوابة الإلكترونية الجديدة تستهدف 5 فئات

أكد مساعد وزير التعليم رئيس لجنة تطوير البوابة الإلكترونية للوزارة، سعد آل فهيد، أن البوابة الجديدة لوزارة التعليم -التي دشنها الوزير حمد آل الشيخ- تهدف إلى تعزيز العمل وفق منظومة تقنية متكاملة من المعلومات والخدمات الإلكترونية التعليمية بجودة وكفاءة عالية.

وقال آل فهيد –وفقًا لموقع هيئة الإذاعة والتليفزيون الإلكتروني- إن البوابة بنسختها الجديدة تأتي منسجمة مع رؤية المملكة 2030 في تحقيق مؤشر الحكومة الإلكترونية الفاعلة.

وأشار إلى أنها معتمدة على المعايير المحلية كمعايير برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر»؛ إضافةً إلى اعتمادها على المعايير العالمية كمعايير الأمم المتحدة لبناء البوابات الحكومية «مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية».

وأوضح مساعد وزير التعليم، أنّ واجهة البوابة وأقسامها الداخلية متوافقة مع فئات الزوار المختلفة، وذلك اعتمادًا على الدليل الإرشادي المقدم من الأمم المتحدة فيما يخص معايير التصميم القياسية، إلى جانب معايير الهوية البصرية للوزارة، وذلك باستخدام أحدث تقنيات التصميم.

وأشار إلى أن البوابة الجديدة تعكس اهتمام ومتابعة وزير التعليم بخدمة المستفيدين، وأهمية التواصل معهم، وتوفير الخدمات كافة لهم، إلى جانب الاعتماد على البوابة كمصدر للمعلومات للجمهور الداخلي والخارجي، والمهتمين في الشأن التعليمي.

وأضاف آل فهيد، أنّ البوابة تستهدف في خدماتها، الطلاب والطالبات، والمبتعثين، والمعلمين والمعلمات، والباحثين، إضافةً إلى المستثمرين، مشيرًا إلى أنها تتيح تطبيق تقنيات جديدة لزيادة سرعة الاستجابة، وتطبيق المعايير الجديدة لمحركات البحث، وتحقيق متطلبات أمن المعلومات والأمن السيبراني.

يُذكر أن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، دشن أمس الاثنين، «البوابة الإلكترونية» لوزارة التعليم بنسختها الجديدة المطوّرة؛ وفق معايير محلية، ودولية للأمم المتحدة، وبما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 نحو حكومة إلكترونية فاعلة.

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