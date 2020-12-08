«المرور»: غدًا تطبيق مخالفة عدم الالتزام بمسارات الطرق في 4 مدن

أوضح المرور السعودي، أنه سيبدأ من الغد الأربعاء، تطبيق الرصد الآلي لمخالفة «عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق» في أربع مدن.

وقال المرور في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه سيتم تطبيق الرصد الآلي لهذه المخالفة في مدن «جازان - الطائف - الباحة – الجوف».

من جهة أخرى، نصح المرور، قادة المركبات، بترك مسافة كافية بينهم وبين المركبة التي أمامهم، حتى لا يضطرون إلى الاستخدام المفاجئ للمكابح.

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