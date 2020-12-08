بعد تمديده إلى 24 شهرًا.. «هدف» يعلن عن مفاجأة سارة لموظفات القطاع الخاص

جدد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، تذكير الموظفات في القطاع الخاص، بالاستفادة من مميزات برنامج «وصول» الذي تم تمديد دعمه إلى 24 شهرًا.

وذكر الصندوق –عبر تويتر- أنه تم تمديد فترة دعم برنامج «وصول» لموظفات القطاع الخاص، إلى 24 شهرًا بدلًا من 12 شهرًا، وفي حال كانت الموظفة قد استفادت من البرنامج لمدة سنة يمكنها التسجيل والالتحاق بالبرنامج للاستفادة من سنة أخرى.

وأشار صندوق تنمية الموارد البشرية، إلى أنه للتسجيل في برنامج «وصول» عبر الرابط التالي بالضغط هنا.

وأكد الصندوق، أن البرنامج يسعى الى المساهمة في تمكين المرأة السعودية ودعم استقرارها في العمل؛ حيث يقدم دعمًا ماديًا لنقل المرأة العاملة من وإلى مقر العمل، وذلك بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة.

وأشار الصندوق إلى أن البرنامج يسمح للمرأة العاملة بالاستفادة من أربع رحلات يوميًا، من وإلى مقر العمل، ويغطي البرنامج معظم مناطق المملكة.

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يمكن التسجيل والالتحاق عبر هذا الرابط.. «هدف» يعلن تمديد فترة دعم موظفات القطاع الخاص إلى 24 شهرًا