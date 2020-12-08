شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة السعودية تضبط شحنة مخدرات في بحر العرب والان مع التفاصيل

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 أعلنت القوات البحریة المشتركة بقیادة السعوية، أمس، عن اعتراض وحجز شحنة مخدرات مشبوھة یفوق وزنھا 900 كیلو جرام في المیاه الدولیة لـ«بحر العرب».

وكانت الشحنة المضبوطة على متن قارب شراعي (عدیم الھویة) یبحر في المیاه الدولیة لبحر العرب في الـ4 من الشھر الجاري. یذكر أنه منذ أكتوبر، تم ضبط 4 شحنات من المخدرات بالشراكة مع القوات البحریة الفرنسیة، الأمریكیة والمملكة المتحدة، وفق صحيفة "الوطن".

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