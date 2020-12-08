شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. تسنيم القبور المتضررة من غزارة الأمطار بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

واصلت أمانة حفر الباطن متابعتها للمقابر أثناء هطول الأمطار عبر الفرق الرقابية والطوارئ وتعمل على تسنيم القبور المتضررة من غزارة الأمطار بشكل فوري ودائم.

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