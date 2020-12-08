شكرا لقرائتكم خبر عن "الجمال السائبة" تربك حركة السير على شارع المطار والان نبدء بالتفاصيل

حالة من الارتباك أصابت مرتادي طريق مطار الملك فهد الدولي بسبب قطيع من الإبل السائبة، والتي تواجدت على الطريق ما أحدث عرقلة لحركة السير. وطالب مرتادو الطريق الذي يقصدون البر في هذه الأيام المسؤولين بالحد من تواجد الأبل على الطرقات والتي سببت كثيرا من الآلام لعدد من الأسر والأفراد إما بالفقد والوفاة أو بإيجاد إعاقة دائمة جراء الحوادث والاصطدام بها .

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