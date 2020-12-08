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تدشين معرض عطاء وطن في حفر الباطن بمناسبة يوم التطوع العالمي

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2020-12-08

تدشين معرض عطاء وطن في حفر الباطن بمناسبة يوم التطوع العالمي

بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والجمعيات ولجان التنمية الأهلية

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن

نظم مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن معرض عطاء وطن بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والجمعيات ولجان التنمية الأهلية .

وافتتح مدير مركز التنمية الاجتماعية فلاح العفاسي المعرض معلناً انطلاق الأنشطة المصاحبة والتي ترتكز على العمل التطوعي وأهميته في نهوض ورقي المجتمعات.

وبدوره خصص مركز التنمية ركن ( اسألني ) للرد على الاستفسارات وتوفير كل ما يخص منصة التطوع والعمل التطوعي .

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ومن جانبه أوضح فلاح العفاسي أن مركز التنمية بحفر الباطن حريص على مواكبة التطورات والسعي الى بناء ثقافة ومحفزات للمشاركة التطوعية ويعمل وفق التوجيهات الوزارية ومستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي تستهدف رفع أعداد المتطوعين إلى مليون متطوع .

وأكد العفاسي أن هذا البرنامج يأتي ضمن فعاليات وأنشطة اجتماعية متنوعة ينفذها المركز سنوياً لخدمة المجتمع المحلي بكافة أطيافه.

 

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