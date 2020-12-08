فيديو.. وزير الصحة البريطاني ينهار بالبكاء على الهواء مباشرة 

2020-12-08

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

انهار وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، بالبكاء على الهواء مباشرة، اليوم، في مقابلة تليفزيونية للتعليق عن مستجدات وتطورات فيروس كورونا (كوفيد-19) وذلك بعد أن تناولت سيدة تسعينية تُدعى مارغريت كينان اللقاح لتصبح أول شخص في العالم يحصل على لقاح معتمد، تلاها السيد ويليام شكسبير.

وتعد بريطانيا أول دولة توزع اللقاح على مواطنيها في خطوة عملاقة نحو إنهاء الوباء وأطلقت على هذا اليوم اسم V-Day أو يوم اللقاح.

وبدأت وزارة الصحة البريطانية اليوم أكبر حملة تطعيم في التاريخ البريطاني، وبدأت بمن تجاوزوا الثمانينيات وهم أكبر فئة معرضة للخطر ثم العاملين في المستشفيات ودور الرعاية، من المتوقع أن يتم تطعيم نحو 5000 شخص اليوم بلقاح فايزر.

وقال وزير الصحة البريطاني في المقابلة التليفزيونية مع الصحفي المخضرم بيرس مورغان إنه شعر بسعادة لا توصف بعد مشاهدة السيدة مارغريت والسيد ويليام شكسبير يتلقيان اللقاح، وعند هذه اللحظة لم يستطع أن يتمالك دموعه أمام الكاميرات ما أثار موجة تعاطف شديدة تجاهه.

وبعد لحظات استجمع نفسه قائلًا: لقد كان عامًا قاتمًا وصعبًا على الجميع، واليوم نرى أخيرًا الانفراجة.

ومع ذلك، حظر وزير الصحة البريطاني الناس قائلًا: لا يزال أمامنا بضعة أشهر حتى تستقر الأمور تماماً، ينبغي ألا نتخلى عن حذرنا حتى نستطيع توفير اللقاح لملايين الأشخاص، وإلى ذلك الحين يجب الالتزام بالقواعد.



