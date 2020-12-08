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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن تسجيل 1,260 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 178,837 حالة.
وكشفت الوزارة عن وفاة مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 596 حالة.
وأشارت إلى شفاء 584 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 160,295 حالة.الإمارات فيروس كورونا الجديد
الإمارات: 1,260 إصابة جديدة بـ"كورونا"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-12-08
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن تسجيل 1,260 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 178,837 حالة.
وكشفت الوزارة عن وفاة مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 596 حالة.
وأشارت إلى شفاء 584 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 160,295 حالة.
08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
02:30 PM
تسجيل حالتي وفاة.. والإجمالي يبلغ 596
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن تسجيل 1,260 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 178,837 حالة.
وكشفت الوزارة عن وفاة مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 596 حالة.
وأشارت إلى شفاء 584 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 160,295 حالة.
، الإمارات: 1,260 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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