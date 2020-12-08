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أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 125.326 إصابة، والوفيات 1454 بنسبة 1.16% والمتعافين 116.720؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 93.1%.
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية 16 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 143 والمنومين في العناية المركزة 72.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد
سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 125.326وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-12-08
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 125.326 إصابة، والوفيات 1454 بنسبة 1.16% والمتعافين 116.720؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 93.1%.
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية 16 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 143 والمنومين في العناية المركزة 72.
08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
01:50 PM
حصيلة المتعافين من الفيروس تصل إلى 116.720
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 125.326 إصابة، والوفيات 1454 بنسبة 1.16% والمتعافين 116.720؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 93.1%.
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية 16 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 143 والمنومين في العناية المركزة 72.
، سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 125.326 ،
المصدر : الخليج 365
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