، سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 125.326 ،

محمد بن مسعود - الدمام - حصيلة المتعافين من الفيروس تصل إلى 116.720

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 125.326 إصابة، والوفيات 1454 بنسبة 1.16% والمتعافين 116.720؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 93.1%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية 16 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 143 والمنومين في العناية المركزة 72.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد