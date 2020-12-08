الصندوق العقاري: فئات يجوز للمستفيد التنازل لها عن تمويله المدعوم

حدد صندوق التنمية العقارية الفئات التي يمكن للمستفيد أن يتنازل لها تمويله العقاري المدعوم من الصندوق.

وأوضح الصندوق العقاري عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه يمكن للمستفيد من التمويل العقاري المدعوم التنازل عنه لأقارب الدرجة الأولى.

وأكد الصندوق العقاري أن أقارب الدرجة الأولى هم الوالدان في حال توفر شروط الإقراض فيهما، والأخ أو الابن الذي يبلغ من العمر أكثر من 21 سنة إذا كانا متزوجين، وإذا كانا عازبين فيجب أن يكون عمرهما أكثر من 24 عامًا.

ويمكن التنازل للأم والأخت والابنة الأرملة، الابنة المطلقة التي مرّ على طلاقها سنتان والعزباء التي بلغت 40 سنة ولم يسبق لها الزواج، وكذلك في حال كانت الابنة أو الأخت متزوجة من غير سعودي بشرط إعانتها لزوجها وأولادها، وفقًا للصندوق العقاري.

وأوضح الصندوق العقاري أن المتنازل له في كل الأحوال يجب أن يكون موظفًا أو موظفة ذا قدرة مالية.

وكان الصندوق العقاري أعلن عن عدد عقود التمويل العقاري منذ بداية التحول لنظام القروض المدعومة حتى نهاية يونيو 2020، إذ بلغت أكثر من 300 ألف قرض عقاري بالشراكة مع جميع البنوك والمؤسسات التمويلية، وذلك للاستفادة من الحلول المتنوعة التي يوفرها برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان.

جاء ذلك بهدف تسهيل تملك الأسر السعودية وزيادة نسبته إلى 70% بحلول 2030 تماشيًا مع برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030، وفقًا للصندوق العقاري.

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