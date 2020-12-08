الصحة: 3 نصائح لمصابي «كورونا» عند الشعور بضيق التنفس

الذهاب إلى الطوارئ حال استمرار الأعراض..
وجّهت وزارة الصحة ثلاث نصائح عند الإصابة بفيروس كورونا والشعور بضيق في التنفس.
وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه أول النصائح هي: الحفاظ على الهدوء، والثانية: الجلوس بشكل معتدل على المقعد مع إرخاء الكتفين.
والثالثة: التنفس بعمق «الشهيق من الأنف مع إبقاء الفم مغلقًا ثم إخراج الزفير من الفم ببطء».
وأشارت وزارة الصحة إلى أنه إذا استمرت الأعراض أو ازدادت سوءًا فيجب الاتصال على رقم «937» أو التوجه مباشرة للطوارئ.
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