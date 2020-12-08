قصة اختفاء شاب في الرياض.. والجهات الأمنية تحقق في الواقعة..

تحقق الجهات الأمنية بمنطقة الرياض بملابسات اختفاء شاب يبلغ من العمر ١٨ عامًا.

وقال ابن العام الشاب المختفي في تصريحات لـ«عاجل»، إن ابن عمه والذي يُدعى محمد المسعري خرج مع صديقه من وادي الدواسر قبل عشرة أيام، متجهًا إلى الرياض لحضور حفل زفاف، إلا أن خلافًا دَبّ بينهما بالطريق مما جعله يترجل من السيارة.

وأشار إلى أن جوال ابن عمه مغلق منذ عشرة أيام «وقت اختفائه»، مشيرًا إلى أن ذويه لا يعلمون عنه شيئًا.

من جانبها، ناشدت والدة محمد المسعري في مقطع فيديو متداول البحث عن أكبر أبنائها محمد المسعري.