بعد 4 سنوات من الرعاية الصحية في منزله.. شقيقة مريض ترد الجميل لـ«صحة جدة»

تقوم إدارة الرعاية المنزلية بصحة جدة، بدور كبير ربما لا ينتبه له البعض، وذلك بتقديم الرعاية الصحية للمرضى في منازلهم، وهو ما استحق لمسة وفاء من شقيقة أحد المرضى التي أصرت على زيارتهم في مقرهم وتقديم الشكر لهم.

ونشرت صحة جدة –عبر تويتر- فيديو للمسة وفاء، قامت بها أم عبد الله شقيقة العك فرج الذي توفي بعد معاناة مع المرض امتدت لأكثر من أربع أو خمس سنوات.

وقالت أم عبد الله، أنه أكبر إخوتها وكان بمثابة الأب لها، وذات يوم أصيب بجلطة فقامت على رعايته بمنزلها، وكان تحضر له طبيبًا خاصًّا كل شهر لتغيير القسطرة.

وأضافت أنها لم تكن تعلم بوجود إدارة الرعاية المنزلية، حتى دلها البعض إليها، فاتصلت بهم، وبالفعل قاموا بنفس العمل الذي كان يقوم به الطبيب الخاص.

وتابعت أم عبدالله قائلة، إنه مع بدء جائحة كورونا توقعت عدم مجيء الرعاية المنزلية، لكنهم لم يغيروا روتينهم فجاؤوا في موعدهم.

وقالت إنه بعد وفاة أخيها، أخذت تفكر كيف تشكر فريق الرعاية المنزلية، واستبعدت فكرة الاتصال بهم هاتفيًا لشكرهم، وقررت زيارتهم في مقرهم لتقديم الشكر لهم.

من جانبها، أكدت مدير إدارة الرعاية المنزلية بصحة جدة، الدكتورة غادة أمير، أنهم يسعون إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى والمجتمع.

اقرأ أيضًا:

استئصال ورم يزن أكثر من 7 كيلوجرامات من جسد مريضة بجدة

بالصور.. استخراج 230 مسمارًا وقطعة زجاج من معدة مريض بجدة