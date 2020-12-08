السعودية اليوم / ليبيا تسجل 889 إصابة جديدة بفيروس كورونا



طرابلس 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض عن تسجيل 889 إصابة بفيروس

وقال المركز في بيان له اليوم بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في عموم ليبيا منذ ظهور المرض في البلاد، إلى 87986 إصابة، منها 28894 حالة نشطة، و57837 متعافيا، و1255 حالة وفاة.

// انتهى //

13:27ت م

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طرابلس 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض عن تسجيل 889 إصابة بفيروس كورونا في ليبيا ، و457 حالة شفاء و12 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .وقال المركز في بيان له اليوم بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في عموم ليبيا منذ ظهور المرض في البلاد، إلى 87986 إصابة، منها 28894 حالة نشطة، و57837 متعافيا، و1255 حالة وفاة.// انتهى //13:27ت م0055

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