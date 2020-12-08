السعودية اليوم / منصة "أبشر" تقدم (280) خدمة لأكثر من 18 مليون مستفيد بإجمالي استعلام كلي (1.2) مليار و(300) مليون عملية تفاعلية



الرياض 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس

كشفت وزارة الداخلية عن إحصاءات منصة "أبشر" عبر منصاتها الثلاث، "أبشر أفراد" و"أبشر أعمال"، و"أبشر حكومة"، التي تنوعت بين عمليات استعلامية وإجرائية، دون الحاجة إلى زيارة المستفيد الجهة مقدمة الخدمة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الخدمات المقدمة عبر منصة "أبشر"، بلغ 280 خدمة، منها 21 خدمة دشنت في العام الماضي (1441 هـ) لعدد من قطاعات "الداخلية"، الأمنية والخدمية، سهلت كثيرا من إجراءات المواطنين والمقيمين والزوار، ووصل عدد المستفيدين منها 18.3 مليون مستفيد.

وبينت أن إجمالي الاستعلامات الكلي من خلال منصة "أبشر"، بلغ 1.2 مليار، بمعدل استعلام سنوي 120 مليون خدمة استعلامية، وعدد عمليات كلي 300 مليون عملية تفاعلية، بينما معدل الخدمات التفاعلية السنوي 30 مليون خدمة تفاعلية.

من جهة أخرى، تشارك وزارة الداخلية للعام السادس على التوالي في أسبوع جيتكس 2020 في دبي، وتعد منصة "أبشر" أحد أبرز المحاور الستة المشاركة، فهي من أولى المنصات في بناء الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية

وتهدف وزارة الداخلية إلى الانتقال من مفهوم الحكومة الإلكترونية إلى مفهوم الحكومة الذكية، من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتستمر منصة "أبشر" في الريادة في التحول الرقمي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

كما تهدف الوزارة من خلال منصة "أبشر" إلى أتمته الخدمات الحكومية ورفع مستوى أمن المعلومات وجودة الحياة، لتستمر رحلة المنصة نحو "حلول تقنية لوطن آمن ".

// انتهى //

12:59ت م

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الرياض 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسكشفت وزارة الداخلية عن إحصاءات منصة "أبشر" عبر منصاتها الثلاث، "أبشر أفراد" و"أبشر أعمال"، و"أبشر حكومة"، التي تنوعت بين عمليات استعلامية وإجرائية، دون الحاجة إلى زيارة المستفيد الجهة مقدمة الخدمة.وأوضحت الوزارة أن إجمالي الخدمات المقدمة عبر منصة "أبشر"، بلغ 280 خدمة، منها 21 خدمة دشنت في العام الماضي (1441 هـ) لعدد من قطاعات "الداخلية"، الأمنية والخدمية، سهلت كثيرا من إجراءات المواطنين والمقيمين والزوار، ووصل عدد المستفيدين منها 18.3 مليون مستفيد.وبينت أن إجمالي الاستعلامات الكلي من خلال منصة "أبشر"، بلغ 1.2 مليار، بمعدل استعلام سنوي 120 مليون خدمة استعلامية، وعدد عمليات كلي 300 مليون عملية تفاعلية، بينما معدل الخدمات التفاعلية السنوي 30 مليون خدمة تفاعلية.من جهة أخرى، تشارك وزارة الداخلية للعام السادس على التوالي في أسبوع جيتكس 2020 في دبي، وتعد منصة "أبشر" أحد أبرز المحاور الستة المشاركة، فهي من أولى المنصات في بناء الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ، وكان لوزارة الداخلية السبق في إعادة هندسة الإجراءات لخدماتها المقدمة يدويا وتحويلها إلى خدمات إلكترونية، أعطت الثقة للعملاء بالخدمات الحكومية الإلكترونية والبدء بالتحول الرقمي.وتهدف وزارة الداخلية إلى الانتقال من مفهوم الحكومة الإلكترونية إلى مفهوم الحكومة الذكية، من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتستمر منصة "أبشر" في الريادة في التحول الرقمي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.كما تهدف الوزارة من خلال منصة "أبشر" إلى أتمته الخدمات الحكومية ورفع مستوى أمن المعلومات وجودة الحياة، لتستمر رحلة المنصة نحو "حلول تقنية لوطن آمن ".// انتهى //12:59ت م0048

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / منصة "أبشر" تقدم (280) خدمة لأكثر من 18 مليون مستفيد بإجمالي استعلام كلي (1.2) مليار و(300) مليون عملية تفاعلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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