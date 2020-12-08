فيديو وصور.. شاهد أول شخص في العالم يحصل على لقاح كورونا 

2020-12-08

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

احتفلت مارغريت كينان بفنجان من الشاي بعد تلقيها لقاح كورونا في مستشفى محلي في بريطانيا، لتكون بذلك أول شخص في العالم يحصل على التطعيم ضد كوفيد-19.

وكانت مارغريت الأولى بين مئات المواطنين الذين يحصلون على اللقاح في بريطانيا اليوم، وأطلق موظفو الخدمات الصحية اسم يوم اللقاح V-Day على الثامن من ديسمبر تخليدًا لهذه المناسبة ولكونهم أول أمة تمنح اللقاح لمواطنيها.

وقالت ماجي، 91 عامًا: أشعر بتميز كبير لكوني أول شخص يتم تطعيمه ضد كوفيد-19 في العالم، إنها أفضل هدية للعام الجديد كنت أتمنى الحصول عليها، وهذا يعني أنه يمكنني أخيرًا أن أتطلع إلى قضاء الوقت مع عائلتي وأصدقائي بعد أن كنت بمفردي معظم أيام العام.

وقال وزير الصحة مات هانكوك: لقد كان عاما صعبا على الجميع ولكننا في النهاية نجحنا في اجتيازه، إنه إنجاز رائع، متابعًا: من المتوقع أن يستغرق الأمر بضعة أشهر لإكمال العمل مع توفر المزيد من إمدادات اللقاح وحتى ذلك الحين يجب ألا يتخلى الجميع عن حذرهم، حتى يصل العالم إلى نقطة الأمان.

وستتلقى مارغريت جرعة أخرى معززة في غضون 21 يومًا لضمان حصولها على أفضل فرصة للحماية من الفيروس.

وكانت ماي بارسونز أول ممرضة في العالم تحقن مواطنة بـ لقاح كورونا الجديد من فايزر بوينتك، وعلقت على ذلك قائلة: إنه لشرف كبير أن أكون أول شخص في العالم يقدم لقاحًا منقذًا للحياة لكوفيد-19، أنا سعيدة لأن أكون قادرة على لعب جزء من هذا اليوم التاريخي.



