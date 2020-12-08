شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالف يدعي العلاج بـ«الكي» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة، أنه بالتعاون مع الجهات الأمنية، تم ضبط مخالف يدعي العلاج عن طريق «الكي»، حيث يوهم المرضى بالشفاء مقابل مبالغ مالية.
وأوضحت الوزارة عبر «تويتر» اليوم (الاثنين)، أن المخالف مارس نشاطه في إحدى الشقق المفروشة بالرياض، حيث كان قادماً من حائل.
وأكدت الوزارة أنه جرى إحالته إلى النيابة العامة، مطالبة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه المخالفات بالاتصال على الرقم (٩٣٧).
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