حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

توقعت الهيئة العام للآثار وحماية البيئة في السعودية حالة الطقس ليومنا هذا الثلاثاء، 08/كانون الأول/2020.

وقالت في نشرتها اليوم: بمشيئة الله تعالى - مستقر على معظم مناطق المملكة، في حين يتوقع تكون الضباب على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.