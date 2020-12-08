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حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع التفاصيل

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

توقعت الهيئة العام للآثار وحماية البيئة في السعودية حالة الطقس ليومنا هذا الثلاثاء، 08/كانون الأول/2020.

 

وقالت في نشرتها اليوم: بمشيئة الله تعالى - مستقر على معظم مناطق المملكة، في حين يتوقع تكون الضباب على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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