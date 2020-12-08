السعودية | التعليم: “البوابة الإلكترونية” الجديدة تعمل وفق منظومة تقنية متكاملة من المعلومات والخدمات

المناطق - الرياض

أوضح معالي مساعد وزير التعليم رئيس لجنة تطوير البوابة الإلكترونية للوزارة الدكتور سعد آل فهيد أن البوابة الجديدة للوزارة تهدف إلى تعزيز العمل وفق منظومة تقنية متكاملة من المعلومات والخدمات الإلكترونية التعليمية بجودة وكفاءة عالية.

وقال أنّ البوابة بنسختها الجديدة تأتي منسجمة مع رؤية المملكة 2030 في تحقيق مؤشر الحكومة الإلكترونية الفاعلة”، مؤكداً أنها معتمدة على المعايير المحلية كمعايير (برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية) يسّر؛ إضافةً إلى اعتمادها على المعايير العالمية كمعايير الأمم المتحدة لبناء البوابات الحكومية (مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية).

وبيّن الدكتور آل فهيد أنّ واجهة البوابة وأقسامها الداخلية متوافقة مع فئات الزوار المختلفة، وذلك اعتماداً على الدليل الإرشادي المقدم من الأمم المتحدة فيما يخص معايير التصميم القياسية، إلى جانب معايير الهوية البصرية للوزارة، وذلك باستخدام أحدث تقنيات التصميم.

وأشار إلى أن البوابة الجديدة لوزارة التعليم تعكس اهتمام ومتابعة معالي الوزير بخدمة المستفيدين، وأهمية التواصل معهم، وتوفير كافة الخدمات لهم، إلى جانب الاعتماد على البوابة كمصدر للمعلومات للجمهور الداخلي والخارجي، والمهتمين في الشأن التعليمي.

وأضاف أنّ البوابة تستهدف في خدماتها، الطلاب والطالبات، والمبتعثين، والمعلمين والمعلمات، والباحثين، إضافةً إلى المستثمرين، مشيراً إلى أنها تتيح تطبيق تقنيات جديدة لزيادة سرعة الاستجابة، وتطبيق المعايير الجديدة لمحركات البحث، وتحقيق متطلبات أمن المعلومات والأمن السيبراني.